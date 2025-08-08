На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона

Число пострадавших уточняется

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Микроавтобус, в салоне которого находились 17 пассажиров, скатился со склона в озеро Байкал в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, 8 августа в Ольхонском районе около туристической базы "Тойнак" микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров, скатился в озеро Байкал. В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД по региону, микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Следственные органы СК России по региону начали доследственную проверку. Число пострадавших уточняется.