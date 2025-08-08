Для обеспечения иска на его имущество и банковские счета наложены аресты

УФА, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Уфе по иску прокуратуры взыскал с бывшего полицейского более 54 млн рублей неподтвержденных доходов, которые поступили на его счета с 2020 по 2024 год. Для обеспечения иска были арестованы его квартира, два грузовика, автомобиль и мотоцикл, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"В ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции установлено, что с 2020 по 2024 год на банковские счета полицейского поступили денежные средства в размере 54 млн рублей. Объяснить их происхождение он не смог, документы, подтверждающие их законность, не представил", - говорится в сообщении. Мужчина работал сотрудником дежурной части одного из отделов полиции в Уфе.

Был подан иск о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.

"Требования прокуратуры удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с экс-полицейского денежные средства в размере свыше 54 млн рублей. В обеспечительных целях на его имущество в виде квартиры, мотоцикла, трех автомобилей, в том числе двух грузовых, и на банковские счета наложены аресты", - добавили в ведомстве.