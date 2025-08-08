В отношении мужчины завели уголовное дело

ВЛАДИМИР, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Владимирской области, который в мессенджере оправдывал совершение суицидальных терактов членами одной из международных террористических организаций. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя ЗАТО Радужный 2004 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма, совершенному с использованием сети Интернет. <…> В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. Обвиняемый задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в одной из групп в мессенджере Telegram разместил комментарий, оправдывающий совершение суицидальных терактов членами одной из международных террористических организаций.