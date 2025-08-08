Она подозревается в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Следователь следственного управления СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении задержанной сотрудниками УФСБ России по региону начальника отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга, подозреваемой в мошенничестве на одном из прежних рабочих мест при создании туристического объекта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления.

"Следователем следственного отдела по городу Златоусту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней заместителя директора департамента общественных связей - начальника отдела по развитию туризма администрации города Екатеринбурга, подозреваемой по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По версии следствия, с ноября 2023-го по июль текущего года женщина была председателем организации, занимавшейся развитием туризма. При этом изготовила и предоставила в главное управление развития туризма Челябинской области контракт на изготовление и поставку комплектующих для туристско-информационного центра в городе Златоусте, внеся заведомо ложные сведения и завысила стоимость производства работ на сумму более 700 тыс. рублей.

В настоящее время следователем СК России проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.