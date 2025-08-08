В Карелии в двух районах отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

За сутки площадь возгораний на территории республики сократилась на 45,7%

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Карелии отменили режим ЧС на территории Лоухского района после ликвидации там всех лесных пожаров. Аналогичное решение принято по Муезерскому району, сообщил в своем Telegram-канале председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

"За вчерашний день в Карелии ликвидированы 10 пожаров. В курируемом госкомитетом Лоухском районе ликвидировали крупный лесной пожар на площади 872 га и еще два на территории 49 га. В связи с улучшением лесопожарной обстановки сегодня на заседании КЧС и ОПБ, проходящем под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова, было принято решение об отмене режима ЧС в Лоухском, а также в Муезерском районах", - сказано в сообщении.

По данным регионального Минприроды на утро 8 августа, общая площадь пожаров в Муезерском районе составляет около 205,5 га, локализованы 4 из 5 действующих возгораний. В Лоухском районе лесных пожаров в настоящее время нет.

Поляков добавил, что муниципальным образованиям республики поручили усилить профилактическую работу с гражданами, чтобы напомнить им о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности в лесах.

За сутки площадь лесных пожаров на территории Карелии сократилась на 45,7%, составив около 990 га (1 822 га ранее), а количество уменьшилось с 18 до 12. При этом шесть из действующих уже локализованы. По всей республике продолжает действовать особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.