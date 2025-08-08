Оползень разрушил несколько частных домов, из-за чего люди оказались заблокированы

ШАНХАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Семь человек погибли и еще семь получили травмы различной степени тяжести в результате оползня в южном китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщила газета "Гуанчжоу жибао".

Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. Команда регионального департамента по чрезвычайным ситуациям продолжает расчистку территории и оценку безопасности строений в районе ЧП.

6 августа оползень разрушил несколько частных домов в городском районе Байюнь, в результате чего люди оказались заблокированы. Сход горной породы был вызван мощными ливнями, продолжающимися в регионе несколько дней.