В Дагестане таможенники обнаружили у пассажира из Дубая кольцо за 7,3 млн рублей

Незадекларированное кольцо пассажир прятал в поясной сумке

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обнаружили кольцо с бриллиантами за 7,3 млн рублей в поясной сумке у пассажира из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Незадекларированное кольцо стоимостью 7,3 млн рублей обнаружили дагестанские таможенники у 44-летнего россиянина, прибывшего из Дубая", -говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину остановили на зеленом коридоре для выборочного контроля, в ходе таможенного досмотра в его поясной сумке инспекторы обнаружили ювелирное изделие из белого металла с тремя драгоценными камнями. Однако турист пояснил, что привез украшение в подарок, о таможенных правилах не знал.

"Экспертиза установила, что ювелирное изделие изготовлено из платины 900-й пробы и инкрустировано тремя бриллиантами, один из которых имеет массу 5,17 карата", - сообщили в ФТС.

В настоящее время изделие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет или штраф до одного миллиона рублей.