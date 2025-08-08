Пляжи в Сочи эвакуируют из-за угрозы атаки БПЛА

Отдыхающих в безопасные места сопровождают сотрудники отелей

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Гостей и жителей Сочи эвакуируют с городских пляжей из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Ранее мэр города Андрей Прошунин предупреждал о работе ПВО в Сочи, отражается атака БПЛА. Об угрозе предупредили и жителей и гостей федеральной территории Сириус. "В связи с объявленным сигналом "Беспилотная опасность" гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что людей просят пройти в укрытия. Отдыхающих в безопасные места сопровождают сотрудники отелей.