Он обвиняется в распространении недостоверной информации о российской армии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом), который обвиняется в распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал в отношении Быкова, обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти), меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что СК России весной возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении Быкова. В ведомстве пояснили, что он публично разместил на одном из видеохостингов ролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, писатель в нарушение порядка деятельности иноагента, не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер". Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года. Литератор в настоящее время проживает за пределами РФ.