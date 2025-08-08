У жителя изъяли 28 бочек с контрафактным алкоголем общей стоимостью 1,3 млн рублей

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в Туапсе нелегальную винодельню, всего у местного жителя в подвальном цехе изъяли 28 бочек с контрафактным алкоголем объемом 5,5 тыс. л и общей стоимостью 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"48-летний житель Туапсе решил стать виноделом-самоучкой. В своем подвале он оборудовал цех по производству алкоголя, но забыл про разрешительные документы. Полиция обнаружила в его домовладении 28 бочек с вином общим объемом 5 500 литров. Оценочная стоимость изъятого алкоголя - 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В региональном главке МВД уточнили, что жителю Туапсе грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне полиция в Сириусе после инцидента с отравлением людей некачественным алкоголем задержала двух жительниц Краснодарского края. Они продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный кустарным способом алкоголь. В результате его употребления, по предварительным данным, погибли не менее 10 человек. Было возбуждено уголовное дело, суд заключил фигуранток под стражу до 4 октября. Всего в Сочи изъяли из оборота более 2 тыс. л нелегального алкоголя за последние две недели.