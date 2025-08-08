По предварительным данным, конфликт в компании подростков возник из-за повреждения наручных часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Белоярский районный суд Свердловской области отказал в избрании меры пресечения в виде ареста несовершеннолетнему, в драке с которым 6 августа умер пострадавший юноша. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Рассмотрев представленные материалы, суд в избрании меры пресечения отказал", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, днем 6 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в районе села Косулино Белоярского района произошел конфликт между подростками. В ходе драки пострадавший юноша погиб на месте происшествия. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, по предварительным данным, конфликт в компании подростков возник из-за повреждения наручных часов.

Обвиняемого воспитывают бабушка и дедушка, его мать лишена родительских прав, юноша в ПДН на учете не состоял. Пострадавший воспитывался в неполной семье, матерью.