Жительницу госпитализировали с ожогами ног

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Женщина госпитализирована после взрыва газовоздушной смеси в двухквартирном доме в деревне Таскаево Искитимского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Хозяйка квартиры с ожогами ног госпитализирована. В доме плита с газовым баллоном. Предварительно, женщина перед произошедшим зажгла спичку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрыв произошел в подвале двухквартирного дома без горения. В одной из квартир повреждено потолочное перекрытие и часть несущей стены. Вторая квартира не получила повреждений.