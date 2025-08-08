Заведено уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Силовики в Дагестане пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оформлением инвалидности для граждан республики. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан раскрыта деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оформлением инвалидности для граждан республики. В результате преступных действий инвалидность незаконно получили более 25 человек, а общая сумма ущерба составляет более 5 млн рублей. Следственной частью СУ МВД Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении 6 участников группы по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, подозреваемые в совершении преступления сотрудники Федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России и ряда медучреждений занимались оформлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о состоянии здоровья граждан, изъявивших желание сфальсифицировать результаты медико-социальной экспертизы и незаконно оформить инвалидность. За оказываемые услуги члены группы получали денежное вознаграждение, в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, с каждого обратившегося.

"В настоящее время устанавливаются роли возможных соучастников преступления, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств его совершения",- добавили в пресс-службе.