Часть зверей погибла

БРЯНСК, 8 августа. /ТАСС/. Дрон атаковал транспортное средство агропромышленного холдинга "Мираторг", перевозившее животных в Суземском районе Брянской области. Часть животных погибла, водитель не пострадал, сообщила пресс-служба компании.

"Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщает об атаке БПЛА на транспортное средство компании, перевозившее сельхозживотных в Суземском районе Брянской области. В результате атаки дрона автомобиль получил повреждения корпуса, часть животных погибла. Водитель транспорта не пострадал", - говорится в сообщении.