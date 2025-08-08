Опасности для гостей и жителей города нет

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Сочи, сообщил глава администрации города-курорта Андрей Прошунин. Опасности для гостей и жителей Сочи нет.

"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Об отмене угрозы атаки БПЛА также сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Краснодарского края, в Сочи и Сириусе в частности. Людей на курорте эвакуировали с пляжей, укрыли в отелях, гостиницах, торговых центрах и социальных объектах.

На работу аэропортов Сочи и Геленджика были введены ограничения. В пресс-службе авиагавани Геленджика сообщали о том, что на фоне ограничений один московский рейс задерживается на вылет, другой направлен на запасной аэродром. Сочинский аэропорт возобновил работу, в Росавиации сообщили о 17 самолетах, ушедших на запасные аэродромы на фоне вводимых ранее ограничений.