По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

КАЛУГА, 8 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Дзержинском, Кировском, Мещовском и Жуковском районах Калужской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Еще 4 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По одному в Кировском, Мещовском, Дзержинском и Жуковском районах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.

По информации губернатора, на местах происшествий работают оперативные группы. Ранее глава региона сообщал об уничтожении четырех беспилотников в Кировском районе Калужской области, пострадавших и разрушений в результате происшествия не было.