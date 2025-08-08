Заведено уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ Нижегородской области с поличным задержали жителей региона, которые организовали производство и сбыт наркотиков. Изъято более 40 кг "синтетики", сообщили в пресс-службе управления.

"Изъято более 40,3 кг готовых синтетических наркотических средств и свыше 600 литров различных химических реактивов и прекурсоров, а также оборудование и средства фасовки нарколаборатории", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.