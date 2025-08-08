Студент из Китая пытался вывезти из России в США раковину вымершего моллюска

Его оштрафовали на 300 тыс. рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Студент из КНР приговорен в Москве к штрафу в 300 тыс. рублей за попытку пересылки в США через "Почту России" раковины вымершего моллюска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Химкинский городской суд вынес приговор 24-летнему студенту из Китая. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере)", - говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия установлено, что в мае прошлого года мужчина приобрел раковину вымершего головоногого моллюска, а затем отправил ее в США через отделение почтовой связи АО "Почта России". Будучи осведомленным о том, что указанный предмет является культурной ценностью, он собственноручно заполнил таможенную декларацию, в которой указал, что в почтовом отправлении находится "декоративный камень".

"Посылка с предметом культурной ценности внутри была выявлена на таможенном посту "Аэропорт Шереметьево" сотрудниками Центральной почтовой таможни ФТС России. Рыночная стоимость раковины составляет 120 тыс. рублей. Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал. Суд с учетом мнения государственного обвинителя Московско-Курской транспортной прокуратуры назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей и конфисковал раковину в доход государства", - заключили в прокуратуре.