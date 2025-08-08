Экс-министру торговли Воронежской области Швыркову продлили арест

Он обвиняется в мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 8 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа до 9 ноября оставил под арестом Геннадия Швыркова, последовательно занимавшего должности главы Семилукского района Воронежской области и министра предпринимательства, торговли и туризма в региональном правительстве. Об этом сообщили в аппарате суда.

"Ленинский районный суд г. Воронежа рассмотрел ходатайство руководителя следственного органа - заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Воронежской области о продлении срока содержания под стражей в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество, совершенное в особо крупном размере. <…> По результатам рассмотрения ходатайства суд с учетом всех обстоятельств принял решение продлить срок содержания под стражей обвиняемому Ш. на 3 месяца, а всего до 4 месяцев 2 суток, то есть по 9 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Швырков и другие сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления похитили не менее 4,8 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги выделялись на материальную помощь гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу. Чиновники предоставляли в мобилизационное управление правительства Воронежской области и министерство социальной защиты Воронежской области заведомо ложные и недостоверные сведения о человеке, который якобы оказывал такое содействие.

Сообщается, что защита и сам обвиняемый просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд поддержал ходатайство следствия и прокурора и оставил экс-министра под арестом.