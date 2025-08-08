В Томской области проверят восемь предприятий после вспышки сальмонеллеза

Неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в связи с распространением инфекции зафиксировали в городе Стрежевой

ТОМСК, 8 августа. /ТАСС/. Неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по сальмонеллезу фиксируют в городе Стрежевой в Томской области. Внеплановые проверки проведут в восьми предприятиях общепита, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На данный момент в городе нефтяников эпидемиологическое состояние оценивается как неблагополучное. <...> Специалисты намерены проверить предприятия общепита в городе нефтяников. Все проверки согласованы с прокуратурой Томской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее в Стрежевом были зарегистрированы случаи заболевания сальмонеллезом. Горожане пострадали после употребления различной пищи. Среди них готовая еда из магазина, шашлыки в одном из местных заведений.

В результате проверок этих заведений, специалисты обнаружили следы грызунов и тараканов, грязную посуду, инвентарь и помещения, отсутствие документов на продукцию. Также выяснилось, что для готовой и сырой продукции использовались одни и те же доски и инструменты, а несовместимые между собой продукты хранились в холодильниках вместе, были выявлены признаки проживания людей в помещениях общепита.