Ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Перебои в работе мобильного интернета на фоне объявления угрозы атаки беспилотников наблюдаются в Краснодарском крае и Республике Крым в пятницу, передают корреспонденты ТАСС. Как сообщили власти, такие ограничения позволяют снизить риски для жителей и защитить объекты критической инфраструктуры.

Ограничения на работу мобильного интернета в Краснодарском крае действуют с июня при поступлении сигнала "Беспилотная опасность", - сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края. По данным оперативного штаба региона ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры. Руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный ранее уточнял, что высокоскоростной мобильный интернет может быть использован противником для дистанционного управления беспилотниками при организации атак.

Беспилотная опасность была объявлена в Краснодарском крае, согласно данным МЧС, в 10:27 в пятницу. С перебоями в работе мобильного интернета, согласно публикациям в местных социальных сетях, столкнулись жители Сочи, Анапы, Тимашевска, Краснодара, Новороссийска и ряда других городов и районов, включая курортные. В регионе проблемы в работе мобильного интернета сохраняются более семи часов, передает корреспондент ТАСС. Wi-Fi, сотовая связь и СМС работают стабильно. В Сочи и Сириусе из-за угрозы БПЛА людей эвакуировали с пляжей, укрывали в отелях, торговых центрах и социальных объектах. На работу аэропортов Сочи и Геленджика были введены ограничения.

В Симферополе отключения действовали примерно с 14:20 до 15:00 мск, как передает корреспондент ТАСС в это время не работали мобильный интернет и Wi-Fi, при этом сотовая связь и передача СМС функционировали без перебоев. Опасность атаки беспилотников в течение дня в Крыму объявляли дважды, сообщается в приложении МЧС России: первый раз в 10:26 мск - более чем на полтора часа, затем во второй половине дня.