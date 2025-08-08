Израиль ликвидировал двух полевых командиров "Исламского джихада"

По данным ЦАХАЛ, эти члены радикальной палестинской группировки участвовали в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о точечной ликвидации в секторе Газа двух полевых командиров радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

"В ходе одной из операций по точечной ликвидации был уничтожен террорист, занимавший должность заместителя командира батальона "Бейт-Ханун" террористической организации "Исламский джихад" Мурад Насер Муса Абу Джарад. В ходе другой подобной операции был ликвидирован заместитель командира противотанкового подразделения в бригаде "Газа-сити" "Исламского джихада" террорист Махмуд Шукри Дардсави", - сообщила армейская пресс-служба. По ее данным, ликвидированные боевики участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а также планировали и осуществляли атаки против израильских граждан и военнослужащих. Кроме того, "в ходе дополнительных точечных операций были ликвидированы несколько террористов ХАМАС, ответственных за ракетные обстрелы, минометный и снайперский огонь", добавили в ведомстве.

В израильской армии назвали эти операции "частью продолжающихся усилий по разрушению командной цепочки террористических организаций и значительному сдерживанию их террористической деятельности". ЦАХАЛ "продолжит действовать в секторе Газа для защиты мирного населения Государства Израиль", добавили военные.