Владелица торговой точки рассказала, что воры не тронули электронику, наличные и другие товары

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники украли игрушки Лабубу общей стоимостью около $30 тыс. (примерно 2,4 млн рублей) из магазина One Stop Sales в городе Ла-Пуэнт в американском штате Калифорния. Об этом рассказала совладелица магазина Джоанна Авендано.

"Украли много, может быть, товаров примерно на $30 тыс. или больше. Мы так старались, чтобы достичь этой точки, а они просто пришли и как ни в чем не бывало все у нас отобрали", - сказала Авендано в интервью телеканалу ABC7.

По ее словам, кража произошла 6 августа после 2 часов ночи по местному времени (12:00 мск). Воры вынесли только дорогостоящие игрушки Лабубу, оставив при этом на месте электронику, наличные деньги и другие товары.

Авендано считает, что кража была заранее спланирована, а воры следили за аккаунтом One Stop Sales в соцсетях и видели объявление о пополнении запасов. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес ведет расследование.

Лабубу - игрушка с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология.

В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Лабубу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров. В 2024 году популярность игрушек взлетела благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях.