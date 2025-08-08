Животное погибло, а находившиеся на борту судна туристы не пострадали

НАЙРОБИ, 8 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет столкнулся с жирафом в кенийском национальном парке Лева. Находившиеся на борту американские туристы не пострадали, само животное погибло, сообщил информационный портал KahawaTungu.

По данным интернет-издания, инцидент произошел днем 7 августа. Пилот благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе в заповеднике и выруливал к месту высадки пассажиров, когда два жирафа неожиданно появились из-за кустов и побежали в сторону самолета.

Затормозить перед животными пилоту не удалось, и один из жирафов задел воздушный винт самолета, после чего умер практически сразу.

В результате удара пропеллер самолета сломался. Пятеро туристов из США, находившихся на борту, не пострадали.

Расследованием инцидента занимаются полиция и Управление гражданской авиации Кении.