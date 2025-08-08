Режим уже действовал в течение этих суток

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен на территории четырех муниципалитетов Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МР (муниципального района - прим. ТАСС), Долгоруковского МР, Становлянского МО (муниципального округа - прим. ТАСС), Измалковского МО", - говорится в сообщении.

Аналогичный режим опасности уже действовал в течение этих суток с 10:48 до 13:32 мск.