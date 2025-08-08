Речь идет о сообщениях об отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по поводу сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление. Уточняется, что все пострадавшие проживают в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье, а первые заболевшие появились в июле.

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, Роспотребнадзор также запросил информацию по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Официальный запрос также направлен в Ассоциацию туроператоров.