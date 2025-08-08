Еще два пострадали

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Груженный щебнем грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Удмуртии, в результате три человека погибли и два пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"Предварительно, столкнулись "Лада Гранта" и грузовой автомобиль "Ситрак" (с щебнем). К сожалению, три человека погибли, двое - травмированы", - отмечается в сообщении.

Авария произошла на автодороге Ижевск - Ува около деревни Лудорвай. Специалисты МЧС России и поисково-спасательной службы республики деблокировали погибших. Причина ДТП устанавливается Госавтоинспекцией Удмуртии.