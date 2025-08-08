Начальник вуза, генерал-майор полиции Фоат Зиннуров по данному факту назначил проведение служебной проверки

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 20 студентов Казанского юридического института МВД России были доставлены в медучреждение после зачета. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

"Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья. Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение был доставлен 21 человек. В настоящее время двое из них выписаны, 19 проходят лечение", - отмечается в сообщении.

По информации образовательного учреждения, в период с 4 по 6 августа на базе Казанского юридического института МВД России проводились зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам среди слушателей факультета профессиональной подготовки.

