Над территорией Калужской области уничтожили 13 БПЛА

По предварительным данным пострадавших и разрушений нет

КАЛУГА, 8 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Еще 13 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. <…> По предварительным данным пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

По его информации, над Жуковским районом уничтожено 3 беспилотника, над Сухиничским и Кировским - по 2, над Мещовским, Куйбышевским, Юхновским, Мосальским, Боровским и Дзержинским районами - по одному.

Ранее в течение суток Шапша сообщал об 11 сбитых БПЛА.