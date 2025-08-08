В Сочи отменили беспилотную опасность

Жителей призвали не приближаться к осколкам БПЛА в случае обнаружения и не снимать их на телефон

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА, ранее объявленную в Сочи, отменили. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - написал он.

Прошунин призвал жителей не приближаться к осколкам беспилотников в случае обнаружения и не снимать их на телефон.

Незадолго до этого пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что на фоне временных ограничений на полеты в авиагавани приостановили регистрацию пассажиров на рейсы, предполетный досмотр и допуск автомобилей на местную парковку.

Угроза атаки БПЛА на территории Сочи, а также Сириуса, была объявлена около 19:30 мск. Вскоре после этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотников обнаружены в шести городах и районах Кубани, в том числе в поле у поселка и в лесном массиве около села в Сочи. Также был поврежден многоквартирный дом в Дагомысе. Из жителей никто не пострадал.