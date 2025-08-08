Автобус с возвращавшимися с похорон людьми выехал на встречную полосу и перевернулся

НАЙРОБИ, 8 августа. /ТАСС/. Как минимум 21 человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Кении. Об этом сообщила газета Daily Nation.

По данным издания, инцидент произошел днем в районе города Кисуму. Как сообщил региональный инспектор дорожного движения Питер Майна, автобус с людьми возвращался с похорон. Водитель "не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и автобус перевернулся", сказал Майна. Погиб 21 человек: 10 мужчин, 10 женщин и 10-летняя девочка. Еще пять человек получили серьезные травмы, в том числе восьмимесячный ребенок, добавил инспектор.

Точная причина аварии пока не установлена, расследование продолжается. Местные СМИ отмечают, что автобус перевернулся на участке дороги, где часто случаются аварии.