Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Взрыв и возгорание произошли на 18-м этаже многоквартирного дома в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информация уточняется", - написал он.

Как подчеркнул Слюсарь, на месте ЧП работают оперативные службы, их координирует замгубернатора Сергей Бодряков. Также на место прибыл глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. По его словам, возгорание, возникшее в многоэтажке из-за атаки БПЛА, ликвидировали. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию о происшествии.

В 15:39 мск 8 августа в приложении МЧС России сообщалось о введении беспилотной опасности на территории Ростовской области. Режим пока не отменялся.