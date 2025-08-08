Для всего региона ракетную опасность объявляли с 11:33 до 17:24 мск

КУРСК, 9 августа. /ТАСС/. Ракетная опасность на территории Курской области пять раз объявлялась в течение минувших суток, 8 августа, следует из сообщений регионального оперштаба.

Около 01:00 мск ракетную опасность дважды (на 2 и на 3 минуты) объявляли для Кореневского района. Утром (с 10:21 до 10:24 мск) она действовала для Глушковского района. Для всего региона ракетная опасность была объявлена с 11:33 до 17:24 мск. И на исходе суток она около получаса действовала для Суджанского района.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в регионе ранним утром (с 05:12 до 06:57 мск). Будучи объявленной в 09:45 мск, она продолжает действовать по настоящий момент.