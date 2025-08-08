Его потушили

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, Кордовской соборной мечети (Мескита), на юге Испании. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на правоохранительные органы.

Сигнал о пожаре поступил в пятницу около 21:00 по местному времени (22:00 мск). По информации агентства Europa Press, возгорание произошло во внутреннем дворике. Пожар потушен. Все подходы к достопримечательности перекрыты.

Соборная мечеть была построена ориентировочно в VIII веке.