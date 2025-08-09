Участники теракта в "Крокусе" обучались обращению с оружием с помощью видеоролика

Материал прислал организатор преступления

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Участники нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье накануне теракта обучались обращению с огнестрельным оружием с помощью видеороика, который им прислал организатор преступления. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"21.03.2024 и 22.03.2024, находясь в квартире по адресу: Московская область, Красногорск, Путилково, ул. Просторная, д. 1, кв. 373, Мирзоева Д. Б., Файзов М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализода С. М., просматривали полученный от неустановленного лица под псевдонимом "Сайфулло" видеоролик, обучаясь обращению с автоматом Калашникова, приемам владения автоматическим огнестрельным оружием. При этом Мирзоев Д. Б., Фаридуни Ш., Рачабализода С. М. и Файзов М. З. заведомо осознавали, что приобретенные знания будут использоваться ими при совершении террористического акта в КЗ "Крокус сити холл", - отмечается в материалах дела.

Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в перечень террористов в РФ) - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение ИГ "Вилаят Хорасан".