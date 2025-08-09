Обвинение предъявлено в окончательной редакции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Геннадий Гендин, бывший вице-губернатор Самарской области, обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. Об этом сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Обвиняется в том, что он [Гендин Геннадий Васильевич] совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере", - отмечается в документе.

Гендину предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей денежные средства за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

Геннадий Гендин ныне крупный бизнесмен. В 1987 году стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 год был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры.