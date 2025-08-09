Водитель автомобиля Honda Freed, 23-летний житель областного центра, врезался в маршрутный автобус

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Автомобиль Honda Freed въехал в маршрутный автобус в Благовещенске. В результате пострадали четыре пассажира автобуса и водитель легковой машины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"Установлено, что на остановке вблизи перекрестка улиц Амурская - Лазо произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Honda Freed, 23-летний житель областного центра, допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате водитель легкового автомобиля доставлен в Амурскую областную клиническую больницу, четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, трое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Сотрудники надзорного органа оценят соблюдение требований закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.