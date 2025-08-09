В Красноярске женщина ранила ножом своего трехлетнего сына

Заведено уголовное дело о покушении на убийство

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Жительница Красноярска нанесла ранения кухонным ножом своему трехлетнему сыну. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в управлении СК по региону.

"Следствием установлено, что 8 августа 2025 года подозреваемая, находясь в квартире вместе со своим сыном, нанесла ему удар кухонным ножом в область спины. После этого женщина нанесла себе повреждения <...>", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Женщина и ребенок находятся в реанимации.

"По данным следствия, подозреваемая состоит на учете у врача-психиатра, семья не состоит на профилактическом учете", - добавили в СК. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.