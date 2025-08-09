В Подмосковье задержали подозреваемых в разбойном нападении на почту в Москве

Предварительно, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали почти 5 млн рублей, а потом скрылись на такси

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Серпухове пятерых подозреваемых в разбойном нападении на отделение почты России на юге столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В г. о. Серпухов Московской области мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Почты России, расположенного на юге Москвы", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что задержанные доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что среди задержанных трое мужчин и две женщины, они имеют судимости. "Задержаны трое мужчин и две женщины, уроженцы России. Ранее они были судимы за совершение других преступлений", - сказал собеседник агентства.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По данным правоохранительных органов, это произошло около 07:00 мск. Предварительно, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали почти 5 млн рублей, а потом скрылись на такси. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа, тревожной кнопки сигнализации в данном отделении почты нет.

В момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения, он не пострадал. По факту ограбления возбуждено уголовное дело о разбое.