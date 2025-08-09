В Кузбассе в ДТП с мотоциклом пострадали два подростка

Трое несовершеннолетних водителей столкнулись на трассе, двое получили травмы

КЕМЕРОВО, 9 августа. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних водителей столкнулись на трассе в кузбасском поселке. Двое из них получили травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что 16-летний школьник, управляя мотоциклом "Альфа", при выполнении обгона совершил столкновение с двигавшимся навстречу мотоциклом ИЖ "Юпитер-5" под управлением 17-летнего студента. После этого "Юпитер" по инерции столкнулся со встречным грузовым мотороллером "Муравей", которым управлял 16-летний ученик 9-го класса местной школы", - говорится в сообщении.

В ДТП оба несовершеннолетних мотоциклиста получили травмы различной степени тяжести, в том числе головы, поскольку находились без мотошлемов. Их госпитализировали. Полицейские выяснили, что мотоциклы не были зарегистрированы в установленном порядке и не имели права управления ими.

Водитель мотороллера в дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Он также управлял техникой незаконно. В отношении него сотрудники полиции оставили четыре протокола: за управление незарегистрированным транспортом, без мотошлема, водительского удостоверения и полиса автострахования. Административные штрафы могут составить 20 тыс. рублей. Законный представитель подростка привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством". Санкции данной статьи предусматривают штраф в 30 тыс. рублей.

Кроме того, родителей обоих несовершеннолетних мотоциклистов инспекторы ПДН привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".