Для участника СВО никак не установят пандус в подъезде многоквартирного дома

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Дело по факту нарушения прав участника СВО возбудили в Красноярском крае из-за отсутствия пандуса в многоэтажке, где живет мужчина. Об этом сообщили в СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях участник СВО записал обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль ситуацию, связанную с отсутствием пандуса в его многоквартирном доме. По словам мужчины, отсутствие пандуса создает серьезные трудности при выходе из квартиры. Мужчина также сообщил, что, несмотря на наличие судебного решения об установке конструкции, местной администрацией пандус до сих пор не установлен.