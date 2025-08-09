Тушение осложняется труднодоступной местностью

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сухая трава загорелась на территории природного заповедника в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Загорание сухой растительности на открытой территории природного заповедника произошло по адресу: Ялта, мкр. Васильевка. На месте работают пожарные МЧС России, "Крым-спас" и лесоохотничьего хозяйства. Для недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Организован подвоз воды. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что площадь пожара уточняется. Всего к ликвидации пожара привлечено более 130 человек и 37 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.