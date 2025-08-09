Их обломки нашли на территории строительной площадки

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Обломки трех БПЛА обнаружены в Тукаевском районе Татарстана. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы республики.

"Сегодня в 11:15 мск в Тукаевском районе на территории строительной площадки были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В новость внесена правка (12:49 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке и лиде, верно - в Тукаевском