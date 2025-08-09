Александра Оганесяна подозревают в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

МОСКВА, 9 августа./ТАСС/. Преображенский суд Москвы отправил под домашний арест Александра Оганесяна - генерального директора крупной проектно-строительной компании "Траст проджект", которая создает в особых экономических зонах столичного региона промышленные объекты недвижимости под ключ. Как указывается в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах, фигуранту дела вменяется мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

"Избрать в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере), Оганесяна Александра Араиковича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в документах.

В мотивировочной части судебного постановления также указывается, что избрание московскому девелоперу более мягкой меры пресечения может повлиять на ход предварительного следствия, так как обвиняемый знаком со свидетелями по уголовному делу, "в том числе состоящими с ним в дружеских отношениях". Санкция вмененной Оганесяну статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще в мае, срок следствия по нему установлен до 5 октября.

Среди спроектированных и созданных инвестиционно-строительной организацией "Траст проджект" современный офис класса "А" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Компания является одним из лидеров по числу реализованных проектов на территории промышленных технопарков столицы и области. Согласно опубликованной на сайте арбитражных судов информации, за последние два года юристы индивидуального предпринимателя Оганесяна проиграли в инстанциях столичным коммерческим организациям иски на общую сумму около 20 млн рублей.