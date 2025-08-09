Он отправлен под домашний арест

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичные следователи предъявили обвинение в вымогательстве взятки в крупном размере заместителю директора филиала №11 "Горэнергосбыта" - начальнику отделения сбыта №2 ПАО "МОЭК" Александру Горюнову. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемый отправлен под домашний арест.

"В рамках расследования уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с вымогательством), был допрошен начальник отделения сбыта №2 ПАО "МОЭК" Александр Олегович Горюнов. Ему предъявлено обвинение, а также в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело по факту получения крупной взятки возбуждено 19 марта этого года. Горюнову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.