На место происшествия направлена бригада горноспасателей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Обрушение конструкций произошло на шахте "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области. Внутри находятся два человека, на место ЧП направлена бригада горноспасателей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ростовская область, Красносулинский район, шахта "Шерловская-Наклонная", в 12:30 мск поступила информация об обрушении конструкции на глубине 500 м, 2 человека находятся на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении

Уточняется, что к месту ЧП направлена бригада горноспасателей.

Шахта "Шерловская-Наклонная" расположена в Красносулинском районе Ростовской области. В феврале 2007 года предприятие было сдано в промышленную эксплуатацию с проектной мощностью 650 тыс. тонн. В настоящее время шахта добывает 1 млн тонн рядового угля в год.