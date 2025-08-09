Еще 30 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Число жертв наводнения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 13, еще 30 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало о 10 погибших.

Стихийное бедствие обрушилось на город Ланьчжоу (административный центр провинции), население которого достигает порядка 4,5 млн жителей.

Власти занимаются ликвидацией последствий ЧП, вызванного проливными дождями. Проводятся поисково-спасательные работы.