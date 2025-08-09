В Славянске-на-Кубани женщина пострадала из-за падения обломков БПЛА

Она получила незначительное ранение и отказалась от госпитализации

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, в результате пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее в Славянске-на-Кубани отменили все массовые мероприятия 9-10 августа из-за беспилотной опасности.

"В результате отражения утренней атаки киевского режима из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. Она находилась в легковом автомобиле", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что медики оказали пострадавшей необходимую помощь, она получила незначительное ранение и отказалась от госпитализации.

Атаки БПЛА на Краснодарский край продолжаются второй день, 8 августа вводились ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика. В субботу губернатор региона сообщил, что в результате атак были повреждены несколько домовладений, школа и линия электропередачи в разных районах Кубани.