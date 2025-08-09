В Москве силовики раскрыли сторонника террористов ИГИЛ, пока он отбывал арест

Информация о причастности мужчины к терроризму была найдена в изъятом у него мобильном телефоне

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичные правоохранительные органы установили причастность безработного гражданина Республики Таджикистан к участию в запрещенной в России и признанной террористической организации "Исламское государство", пока он отбывал административный арест за хулиганство. Как указывается в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, информация о причастности мужчины к терроризму была найдена в изъятом у него мобильном телефоне.

"Может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе поддерживать и координировать связь с другими участниками МТО "ИГ", цели которой представляют опасность для общественной безопасности Российской Федерации. Осмотрены материалы оперативно-разыскной деятельности и мобильный телефон, изъятый [у обвиняемого]", - говорится в документах.

Также там указано, что в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.