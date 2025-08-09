Как подчеркнул BFMTV, региональные власти выражают обеспокоенность, поскольку 10 августа ожидается увеличение скорости ветра до 14 м/с и повышение температуры воздуха до 40 градусов

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Противопожарная служба департамента Од на юге Франции, где уже несколько дней бушует крупный лесной пожар, не сможет взять огонь под контроль до вечера 10 августа. Об этом заявил на брифинге начальник службы полковник Кристоф Мани, выступление которого транслировал телеканал BFMTV.

"Пожар локализован, но не взят под контроль, - сказал он. - Огонь не будет взят под контроль ранее вечера воскресенья".

Как подчеркнул телеканал, региональные власти выражают обеспокоенность, поскольку 10 августа ожидается увеличение скорости ветра до 14 м/с и повышение температуры воздуха до 40 градусов. По словам Мани, аналогичные условия наблюдались в первый день, когда было зафиксировано возгорание, 5 августа.

В результате пожара, который глава МВД Франции Брюно Ретайо назвал крупнейшим с 1949 года, один человек погиб. Еще 18 человек, в том числе 16 сотрудников противопожарной службы, пострадали.